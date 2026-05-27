A bobina flexível de transmissão-recebimento Na-140, com 14 cm de diâmetro, permite diagnóstico por imagem, espectroscopia e pesquisas com sódio (23Na) em diferentes anatomias. Ela possibilita realizar exames de sódio no joelho em até 15 minutos¹, utilizando aquisição com TE ultracurto para capturar sinais curtos de T2. O fluxo de trabalho permanece semelhante ao do diagnóstico por imagem com prótons, permitindo executar e reconstruir imagens e espectros 23Na diretamente na interface padrão. A interface ExamCard reconhece automaticamente a bobina Na-140, tratando o núcleo 23Na como mais um parâmetro de varredura. A visualização de imagens e espectros 23Na, assim como o envio ao PACS, é totalmente integrada. Com o pacote multinúcleo especializado, a bobina Na-140 oferece agilidade para integrar estudos multinúcleo ao fluxo de trabalho diário e explorar novas aplicações em diagnóstico por imagem.