A bobina flexível C-140 de transmissão-recebimento, com 14 cm de diâmetro, possibilita diagnósticos por imagem, espectroscopia e pesquisas com carbono (13C) em diferentes anatomias. Ela melhora a relação sinal-ruído (SNR) e simplifica os espectros 13C ao combinar o desacoplamento da bobina de corpo com a bobina de superfície de transmissão-recebimento. O fluxo de trabalho permanece semelhante ao do diagnóstico por imagem com prótons, permitindo executar e reconstruir imagens e espectros 13C diretamente na interface padrão. A interface ExamCard reconhece automaticamente a bobina C-140, tratando o núcleo 13C como mais um parâmetro de varredura. A visualização de imagens e espectros 13C, assim como o envio ao PACS, é totalmente integrada. Com o pacote multinúcleo especializado, a bobina C-140 oferece agilidade para integrar estudos multinúcleo ao fluxo de trabalho diário.