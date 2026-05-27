A bobina flexível de transmissão-recebimento P-140, com 14 cm de diâmetro, permite diagnóstico por imagem, espectroscopia e pesquisas com fósforo (31P) em diferentes anatomias. Ela melhora a relação sinal-ruído (SNR) e simplifica os espectros de 31P¹, possibilitando medir a dinâmica do metabolismo muscular por meio da espectroscopia 31P e acompanhar alterações na relação PCr/Pi ao longo do tempo. O fluxo de trabalho permanece semelhante ao do diagnóstico por imagem com prótons, permitindo executar e reconstruir imagens e espectros 31P diretamente na interface padrão. A interface ExamCard reconhece automaticamente a bobina P-140, tratando o núcleo 31P como mais um parâmetro de varredura. A visualização de imagens e espectros 31P, assim como o envio ao PACS, é totalmente integrada. Com o pacote multinúcleo especializado, a bobina P-140 oferece agilidade para integrar estudos multinúcleo ao fluxo de trabalho diário.