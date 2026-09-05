O Ingenia Elition S oferece excelente qualidade de imagem e realiza exames de ressonância magnética até 50% mais rápido¹. O SENSE comprimido acelera na digitalização 2D e 3D. A alta produtividade é alcançada com a ajuda de recursos de imagem como SmartExam², 4D Multi-Transmit e ScanWise Implant³. Esses avanços foram possíveis graças a uma combinação de novos designs de gradiente e RF, além de tecnologias de aceleração como o Compressed SENSE. Além disso, o Ingenia Elition S oferece uma experiência audiovisual imersiva para ajudar a acalmar os pacientes e orientá-los através de exames, melhorando a experiência de RM.