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Fio guia Phoenix

Fio guia do sistema de aterectomia Phoenix

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O fio-guia Phoenix é compatível com o sistema de aterectomia Phoenix. Foi projetado para ser fácil de usar e para suportar os cateteres de rastreamento e orientação Phoenix ao contornarem suavemente o sistema vascular. Ele mantém suficiente força e rigidez para permitir que um cateter seja dirigido sobre o fio guia com facilidade, e oferecer feedback tátil para ajudar com a navegação pelos vasos.

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Especificações

Informações para pedido
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Número da peça
  • PG14300LF
Especificações do fio-guia
Especificações do fio-guia
Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diâmetro
  • 0.014 inches
Comprimento:
  • 300 cm
Ponta
  • Floppy
Estilo
  • Light support
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  • Silicone coated, nitinol core
Diâmetro
  • 0.014 inches
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