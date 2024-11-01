O fio-guia Phoenix é compatível com o sistema de aterectomia Phoenix. Foi projetado para ser fácil de usar e para suportar os cateteres de rastreamento e orientação Phoenix ao contornarem suavemente o sistema vascular. Ele mantém suficiente força e rigidez para permitir que um cateter seja dirigido sobre o fio guia com facilidade, e oferecer feedback tátil para ajudar com a navegação pelos vasos.
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