Aviso legal

1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, 19 de março de 2018.

2. Documento no arquivo D027562. O Bridge pode ser totalmente implantado em menos de um minuto (53 segundos) em um modelo animal quando pré-posicionada em um fio guia, ou em menos de dois minutos (1 minuto, 46 segundos) quando não pré-posicionada.

3. Documento no arquivo D027563. O balão cobrirá o comprimento e o diâmetro da VCS em 90% da população, conforme determinado pela análise de 52 pacientes (N = 52, % Masculino = 48,1, Idade Média 47,1 ± 16,5, Faixa Etária 63 (18 a 81 anos), Altura média 170,8 cm ± 10,6, Faixa de altura 40,6 cm (152,4 a 193 cm), IMC médio 29,8 ± 7,2, Faixa de IMC 32,1 (18,2 a 50,3)).

4. Documento no arquivo D027561. Quando implantado, o balão de oclusão Bridge reduz a perda de sangue em até 90%, em média, em um modelo animal de uma ruptura da VCS. O teste foi realizado em um modelo suíno heparinizado que tem comprimento de VCS mais curto do que o normal em humanos. Um projeto de balão dimensionado para uso especificamente no modelo suíno foi usado na geração desses dados.

5. Documento em arquivo, D026197. Em um modelo animal com ruptura da VCS de até 3,5 cm, com 2 eletrodos de estimulação e 1 eletrodo de CDI.

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O Bridge é distribuído pela LifeSystems na Austrália e Nova Zelândia.