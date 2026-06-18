Como um complemento para intervenções angiográficos convencionais, o cateter Visions PV .018 digital IVUS avalia a morfologia vascular nos vasos sanguíneos e fornece imagens transversais desses vasos. Com um comprimento de trabalho de 135 cm e 24 mm de diâmetro máximo de diagnóstico por imagem por 0,018" de fio guia para procedimentos de intervenção, o dispositivo auxilia no diagnóstico de doença arterial periférica e orienta médicos em direção à terapia correta de acordo com as necessidades específicas do paciente.