Aviso legal

1 O Ingenia 1.5T Evolution é uma configuração especial do produto registrado Ingenia 1.5T.

2 Em comparação a imagens do SENSE

3 A dinâmica é reconstruída na resolução temporal prescrita e conterá dados compartilhados de pontos no tempo anteriores e posteriores.

4 Em comparação ao eTHRIVE em pacientes que não conseguem segurar a respiração.

5 Confira a compatibilidade com seu representante da Philips.

6 5,6 m no caso de um curso completo do paciente na mesa.

8. A tecnologia Adaptive-C-SENSE usada pela SmartSpeed venceu o Fast MRI Challenge apresentado pelo Facebook e pela New York Langone Health em 2019

9. Em comparação com o Philips SENSE

10. Em média, medido em uma amostra de locais da base instalada de RM da Philips

11. Em comparação com uma estação de trabalho

12. De acordo com a definição de IA do Grupo de Especialistas de Alto Nível da UE

* Economia média de custo em comparação com o preço de compra de um sistema Philips novo semelhante. A precificação depende da modalidade, tipo de produto, configuração e outros fatores.