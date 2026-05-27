Implementa métodos clínicos avançados e oferece um ambiente integrado para visualização, processamento e análise de dados planares e SPECT em medicina nuclear. O NM Suite inclui aplicações organizadas por regiões anatômicas, como cardíaca, pulmonar, renal, gastrointestinal, hepática, óssea e cerebral, totalmente integradas a ferramentas de visualização, imagem e manipulação de curvas. Compatível com protocolos e gerenciamento de preferências avançados, permite personalizar o fluxo de trabalho e a usabilidade em tempo real.