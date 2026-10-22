Aviso legal

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211568423001171.

2. Melhoria no tempo de lançamento (50% para 85%) em comparação com a versão anterior do Advanced Visualization Workspace 12, conforme avaliado por dados de teste em um ambiente de teste

3. Sollmann N. et al. Mapas de Subtração derivados da Ressonância Magnética Longitudinal em Pacientes com Glioma Facilitam a Detecção Precoce da Progressão Tumoral. Cânceres 2020, 12, 3111

O Advanced Visualization Workspace 16 não está à venda nos EUA e em alguns outros países. Não garantimos a disponibilidade futura. Entre em contato com seu representante de vendas para saber se o produto está disponível no seu país.