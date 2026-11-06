Aviso legal

* A disponibilidade do recurso depende da configuração e/ou do mercado.

1. Não disponível para venda em todas as regiões geográficas.

2. Na prática clínica, o uso do Precise Image pode reduzir a dose de radiação recebida pelo paciente durante a TC, dependendo da tarefa clínica, do tamanho do paciente e da região anatômica. Deve-se consultar um radiologista e um físico médico para determinar a dose adequada para obter imagens com qualidade diagnóstica para a tarefa clínica específica. As avaliações de redução de dose foram realizadas utilizando protocolos de referência para o corpo, com cortes de 1,0 mm na configuração “Smoother”, e testes com o fantoma MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory), avaliando o pino de 10 mm e comparando os resultados com a retroprojeção filtrada. Uma faixa de redução de dose é observada nas quatro posições dos pinos, utilizando uma ferramenta de observação de imagens com janelamento, com redução do ruído da imagem em 85% e aumento da detectabilidade de baixo contraste de 0% para 60% com redução de dose de 50% a 80%. O deslocamento da curva do espectro de potência do ruído (NPS) é utilizado para avaliar a aparência da imagem, medida em um fantoma de água de 20 cm, na região central de interesse de 50 mm × 50 mm, com deslocamento médio de 6% ou menos. Dados em arquivo.

3. A disponibilidade da garantia Tube for Life varia conforme o país. Entre em contato com o representante de vendas local da Philips para obter mais informações.

4. Com base em uma pesquisa realizada por terceiros com 145 usuários em oito países. Relatório quantitativo de 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. Novembro de 2020. Os resultados reais podem variar em outros casos.

5. O campo de visão estendido (EFOV) de 70 cm destina-se exclusivamente à preparação do tratamento e ao planejamento/simulação de radioterapia. Não pode ser utilizado para fins diagnósticos. O desvio das unidades Hounsfield (HU) do material equivalente à água do fantoma do sistema, posicionado (parcialmente) fora do campo de visão (FOV) da varredura, com a borda do fantoma adjacente à cobertura da abertura, está dentro de 15 ±/- 15 HU em comparação com o mesmo objeto posicionado inteiramente dentro do FOV da varredura. O desvio do contorno externo do material equivalente à água do fantoma corporal do sistema, posicionado (parcialmente) fora do FOV da varredura, com a borda do fantoma adjacente à cobertura da abertura, é de até 1 mm em termos de distância média de Hausdorff, em comparação com o contorno externo real.

6. Em comparação com o Big Bore RT.

7. Opcional.