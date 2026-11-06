Aviso legal

1. A disponibilidade do recurso está sujeita às autorizações e aprovações regulatórias locais. Não disponível para venda nos Estados Unidos.

2. Na prática clínica, o uso do Precise Image pode reduzir a dose de radiação do paciente em tomografias computadorizadas, dependendo da tarefa clínica, do tamanho do paciente e da localização anatômica. Uma consulta com um radiologista e um físico deve ser realizada para determinar a dose apropriada para uma qualidade de imagem diagnóstica de acordo com a tarefa clínica específica. As avaliações de redução de dose foram realizadas usando protocolos de corpo de referência com fatias de 1,0 mm na configuração "Smoother", e testadas no MITA CT IQ Phantom (CCT189, The Phantom Laboratory) avaliando o pino de 10 mm e comparando com a projeção retrofiltrada. Um alcance é observado nos quatro pinos com uma ferramenta de observação de hotelaria canalizada, que inclui menor ruído de imagem em 85% e detectabilidade de baixo contraste aprimorada de 0% a 60% com redução de dose de 50% a 80%. O deslocamento da curva NPS é usado para avaliar a aparência da imagem, conforme medido em um simulador de água de 20 cm na região central de interesse de 50 mm x 50 mm, com um deslocamento médio de 6% ou menos. Dados em arquivo.

3. A vida útil do produto é definida pela Philips como 10 anos. A disponibilidade da garantia Tube for Life varia conforme o país. Entre em contato com o representante de vendas local da Philips para obter mais informações.

A experiência real com os serviços pode variar conforme o tipo de contrato, a configuração do sistema, a localização geográfica e fatores externos, como a disponibilidade de peças. As garantias de desempenho, incluindo a disponibilidade operacional, estão sujeitas aos termos e condições de cada contrato de serviço.

5. O campo de visão estendido (EFOV) de 85 cm destina-se exclusivamente à preparação do tratamento e ao planejamento/simulação de radioterapia. Não pode ser utilizado para fins diagnósticos. O desvio do contorno externo do material equivalente à água do fantoma corporal do sistema, posicionado (parcialmente) fora do campo de visão (FOV) da varredura, com a borda do fantoma adjacente à cobertura da abertura do gantry, deve ser de até 1 mm em termos de distância média de Hausdorff, em comparação com o contorno externo real.

6. Em comparação com o Big Bore RT.

7. Opcional.