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Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação
Tenha visibilidade dia e noite com os monitores de brilho intenso H-Line da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam essa solução perfeita para apresentar conteúdos envolventes em janelas e locais com maior luminosidade, de aeroportos a shopping centers e muito mais.
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Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).
Gerenciamento térmico aprimorado, painéis de cristais líquidos do tipo "High Tini" e sensores térmicos integrados para lidar com altas temperaturas ambientes. Brilho do display de até 2.500cd/m², para ótimas condições de luz ambiente. Polarizador de tela compatível com óculos de sol polarizados para melhorar a visibilidade do conteúdo.
Monitores digitais voltados para a rua com alto brilho chamam a atenção em qualquer condição de iluminação, aumentando a exposição da loja e atraindo clientes. O brilho espetacular de até 3.000 cd/m² garante alta visibilidade e qualidade de imagem pura, mesmo em condições de luz ambiente extremas.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Acessórios
Outros
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