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  • Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

    Signage Solutions Monitor H-Line

    75BDL4003H/02

    Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

    Tenha visibilidade dia e noite com os monitores de brilho intenso H-Line da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam essa solução perfeita para apresentar conteúdos envolventes em janelas e locais com maior luminosidade, de aeroportos a shopping centers e muito mais.

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    Signage Solutions Monitor H-Line

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    Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

    Monitor 24/7 com brilho intenso

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.

    FailOver. Verifique se o monitor nunca fica em branco

    Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.

    Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional

    Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).

    Projetado para condições extremas

    Gerenciamento térmico aprimorado, painéis de cristais líquidos do tipo "High Tini" e sensores térmicos integrados para lidar com altas temperaturas ambientes. Brilho do display de até 2.500cd/m², para ótimas condições de luz ambiente. Polarizador de tela compatível com óculos de sol polarizados para melhorar a visibilidade do conteúdo.

    Sinalização de rua com brilho ultra-alto

    Monitores digitais voltados para a rua com alto brilho chamam a atenção em qualquer condição de iluminação, aumentando a exposição da loja e atraindo clientes. O brilho espetacular de até 3.000 cd/m² garante alta visibilidade e qualidade de imagem pura, mesmo em condições de luz ambiente extremas.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      189.3  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      74.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,429 x 0,429 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      3000  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive Scan
      • Reforço de contraste dinâmico
      Tecnologia de painel
      IPS

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analógico) 1x
      • HDMI 2,0 (x3)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Outras conexões
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Saída de vídeo
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Controle externo
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (24/7)
      • Retrato (24/7)
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Loop-through infravermelho
      Fácil de instalar
      • Alças de transporte
      • Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (típico)
      510  W
      Consumo (Máx.)
      790
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1688,2  mm
      Peso do produto
      54,1  kg
      Altura do aparelho
      966,6  mm
      Profundidade do aparelho
      111,1  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      66,46  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      38.06  polegadas
      Instalação em parede
      600 x 400 mm, M8
      Profundidade do aparelho (polegada)
      4.37  polegadas
      Largura do bisel
      18,8 (bisel uniforme)
      Peso do produto (lb)
      119,27  lb
      Largura da Smart insert
      180  mm
      Altura da Smart insert
      300  mm

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Aviso
      Não opere sob luz solar direta sem medidas de proteção adicionais.

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Kit de alinhamento de borda
      • Logotipo da Philips (x1)
      • Cabo de encadeamento de RS232
      • Fixador de fio (x3)
      • Tampa do comutador CA e 1 parafuso
      • Tampa do USB e parafusos
      • Cabo de energia CA
      • Cabo HDMI
      • Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Kit de estrutura aberta
      • Guia de início rápido (x1)
      • Controle remoto e pilhas AAA
      • Cabo RS232

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polonês
      • Português
      • Russo
      • Espanhol
      • Simplified Chinese
      • Turco
      • Chinês tradicional
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Para instalações que possam ser expostas à luz solar direta, recomenda-se consultar o Manual do Usuário e o folheto de aviso.
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