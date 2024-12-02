Outros itens inclusos
- Cabo de energia CA
- Cabo RS232
- Controle remoto
- Pilhas para controle remoto
- Guia de início rápido
65BDL3550Q/00
Destaque-se
Informe e cative com um monitor profissional Philips Q-Line Ultra HD. Essa solução confiável pode ser colocada em funcionamento rapidamente.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.
Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android 8 garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.
Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet via Wi-Fi ou usando um cabo RJ45 para curtir as playlists que você criou.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Player interno
Acessórios
Outros
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