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Destaque-se
Informe e cative com um monitor profissional Philips Q-Line Ultra HD. Essa solução confiável pode ser colocada em funcionamento rapidamente.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.
Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Acessórios
Outros
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