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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    65BDL3511Q/02

    Destaque-se

    Informe e cative com um monitor profissional Philips Q-Line Ultra HD. Essa solução confiável pode ser colocada em funcionamento rapidamente.

    Signage Solutions Monitor Q-Line

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    Destaque-se

    Monitor 18/7 de fácil configuração.

    • 65"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Ultra HD
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.

    Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      163.9  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      64.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      400  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Tecnologia de painel
      IPS
      Imagem clínica
      Predefinição de D-Image (compatível com DICOM Parte 14)
      Embaçamento
      25%

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Controle externo
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (18/7)
      • Retrato (18/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 10 x 15
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Fácil de instalar
      Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45
      Inicialização
      • Atraso de inicialização
      • Status de inicialização
      • Fonte de inicialização
      Janela de inicialização
      Habilitar/desabilitar logo da Philips

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      165  W
      Consumo (Máx.)
      220 W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Recursos de economia de energia
      Smart Power
      Classe do rótulo de energia
      G

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1462,3  mm
      Peso do produto
      27,80  kg
      Altura do aparelho
      837,3  mm
      Profundidade do aparelho
      68,9 mm (montagem em D na parede)/89,9 mm (alça em D)  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      57,57  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      32.96  polegadas
      Instalação em parede
      400 x 400mm, M8
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegadas
      Largura do bisel
      14,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      61,29  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      20 ~ 80% UR (sem condensação)
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      5 ~ 95% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logotipo da Philips (x1)
      • Cabo de energia CA
      • Tampa do comutador CA
      • Guia de início rápido (x1)
      • Controle remoto e pilhas AAA
      • Cabo de encadeamento RS232 (x1)
      • Tampa do USB e parafuso x1
      • Fixador de fio (x3)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Simplified Chinese
      • Turco
      • Chinês tradicional
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • FCC, Classe A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • UC
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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