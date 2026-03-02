55BDL8107X/00
Videowall impressionante
Leve as apresentações e a imagem da marca a outro patamar. O monitor videowall Philips X-Line dá vida ao seu conteúdo para garantir o engajamento absoluto do público em todos os ambientes com o Pure Color Pro.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
Integre um PC com potência total ou um módulo CRD52 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.
Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD52 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).
Controle de luz de fundo automático com economia de energia.
Conecte dois ou mais monitores profissionais Philips para criar uma videowall em mosaico, sem a necessidade de dispositivos externos. Um único aparelho cuida do conteúdo, independentemente de você ter quatro ou quarenta telas. Inteiramente compatível com conteúdo 4K, e ao exibir o conteúdo em quatro monitores, você obtém a melhor resolução ponto-a-ponto possível.
Aumente a qualidade da imagem com o Pure Color Pro. Proporcionando uma luminância mais elevada através de definições de temperatura de cor personalizadas e calibração gama avançada, o conteúdo fica mais nítido e radiante, proporcionando um realismo surpreendente com um pop visual.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Acessórios
Outros
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.