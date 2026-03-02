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    Signage Solutions Tela videowall

    55BDL8107X/00

    Videowall impressionante

    Leve as apresentações e a imagem da marca a outro patamar. O monitor videowall Philips X-Line dá vida ao seu conteúdo para garantir o engajamento absoluto do público em todos os ambientes com o Pure Color Pro.

    Signage Solutions Tela videowall

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    Videowall impressionante

    Inspire sua equipe e convidados

    • 55"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    Integre um PC com potência total ou um módulo CRD52 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.

    Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD52 opcional

    Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD52 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).

    Controle de luz de fundo automático com economia de energia

    Controle de luz de fundo automático com economia de energia.

    Modo Mosaico. Crie videowalls 4K de qualquer tamanho com vários monitores combinados

    Conecte dois ou mais monitores profissionais Philips para criar uma videowall em mosaico, sem a necessidade de dispositivos externos. Um único aparelho cuida do conteúdo, independentemente de você ter quatro ou quarenta telas. Inteiramente compatível com conteúdo 4K, e ao exibir o conteúdo em quatro monitores, você obtém a melhor resolução ponto-a-ponto possível.

    Bordas ultrafinas. Para imagens sem distrações

    Aumente a qualidade da imagem com o Pure Color Pro. Proporcionando uma luminância mais elevada através de definições de temperatura de cor personalizadas e calibração gama avançada, o conteúdo fica mais nítido e radiante, proporcionando um realismo surpreendente com um pop visual.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      138.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      54.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,63 x 0,63 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      700  cd/m²
      Cores da tela
      16,7 milhões
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Embaçamento
      25%

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Entr. de vídeo
      • DVI-D (x1)
      • VGA (D-Sub analógico) (x1)
      • Display Port 1.3 (x1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      Entrada de áudio
      Minitomada de 3,5 mm (x1)
      Outras conexões
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Sensor térmico
      Saída de vídeo
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Controle externo
      • IR (entrada) plugue de 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x2)
      • Circuito de sinal RJ45 (x2)

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (24/7)
      • Retrato (24/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Circuito de sinal
      • DisplayPort
      • RJ45
      Fácil de instalar
      • Alças de transporte
      • Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      LAN (RJ45)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W (RMS)

    • Lig/Desl

      Consumo de energia no modo de espera
      0,5 W
      Classe do rótulo de energia
      G
      Consumo
      Lot5 EEI de 134 W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160 P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Dimensões

      Instalação Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Largura do aparelho
      1211,1  mm
      Peso do produto
      23,8  kg
      Altura do aparelho
      681,9  mm
      Profundidade do aparelho
      95,3 mm (montagem em D na parede)/94,3 mm (alça em D)  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      47,68  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      26.85  polegadas
      Instalação em parede
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  polegadas
      Largura do bisel
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      20 a 80% (sem condensação)
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      5 a 95% (sem condensação)

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Almofada de espaçamento x3
      • Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Guia de início rápido (x1)
      • Controle remoto e pilhas AAA
      • Conversor RJ45/RS232
      • Cabo de energia
      • 1 cabo DP
      • 1 cabo RJ45
      • 2 pinos de alinhamento de borda
      • Kit de alinhamento da borda (x1)
      Acessórios opcionais
      • Kit de acabamento de borda superior/inferior: EFK5539
      • Kit de acabamento de borda esquerda/direita: EFK5569

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Simplified Chinese
      • Turco
      • Chinês tradicional
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • FCC, Classe A
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

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