SmartPerfusion

Azurion 7 B20/15

Durante as intervenções neurológicas, o objetivo é visualizar com clareza e administrar a segurança de todos os envolvidos. O NeuroSuite da Philips com sistema de raios X de última geração Azurion 7, com detectores de 20'' e 15'', foi desenvolvido para aprimorar tratamentos e apoiar a orientação eficaz no seu trabalho.

Visualizar produto