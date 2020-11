Como um complemento para intervenções angiográficos convencionais, o cateter IVUS digital Visions PV.014P avalia a morfologia vascular em vasos sanguíneos e oferece imagens transversais desses vasos. Com um comprimento de trabalho de 150 cm e 20 mm de diâmetro máximo de diagnóstico por imagem por 0,014" de fio guia para procedimentos de intervenção, o dispositivo auxilia no diagnóstico de doença arterial periférica e orienta médicos em direção à terapia correta de acordo com as necessidades específicas do paciente.