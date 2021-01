do

O Pinnacle Evolution é a próxima geração de tecnologia de planejamento de tratamento personalizado da Philips, que aprimora a qualidade, a consistência e a eficiência do processo de planejamento terapêutico. Com metas personalizadas, específicas para cada paciente e integradas desde o início, as mais avançadas ferramentas de planejamento automatizado e uma nova forma de trabalhar, o Pinnacle está pronto para enfrentar seus desafios de planejamento.