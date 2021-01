O Lung Cancer Orchestrator da Philips é um sistema integrado de gerenciamento de pacientes com câncer de pulmão — tanto em programas de rastreamento pulmonar por tomografia computadorizada quanto em programas de achados pulmonares incidentais — que monitora os pacientes ao longo das várias etapas de sua jornada de rastreamento e decisões de tratamento de câncer de pulmão. Ao aumentar a confiança com ferramentas automatizadas, o Lung Cancer Orchestrator ajuda a identificar e manter mais pacientes, além de simplificar os fluxos de trabalho. O sistema, que fornece uma solução completa, vem também equipado com o Colaborador de Oncologia do Tumor Board para ajudar a facilitar as tomadas de decisões clínicas colaborativas.