Captura de imagens do IntelliSpace Complete sua estratégia enterprise de diagnóstico por imagem

A captura de imagens do IntelliSpace inclui aplicações intuitivas, que colocam rapidamente as imagens exatamente onde elas precisam estar. Carrega imagens em questão de segundos, captura as solicitações no point-of-care e vincula as imagens diretamente ao seu PEP.