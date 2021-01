O UroNav funde as imagens de ressonância magnética da próstata anteriores à biópsia com imagens da biópsia guiada por ultrassom em tempo real, para um excelente delineamento da próstata e de lesões suspeitas, além de uma clara visualização do caminho da agulha da biópsia. Ao combinar a navegação e o rastreamento eletromagnéticos a um computador integrado e a uma interface de diagnósticos por imagem em tempo real, o UroNav oferece um direcionamento de precisão para a sua prática clínica em uma estação de trabalho móvel, fácil de usar.