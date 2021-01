O DynaCAD Lung é um sistema de CAD (detecção assistida por computador) independente de fornecedor que oferece um conjunto consistente de ferramentas automatizadas para os radiologistas analisarem exames de tomografia computadorizada do tórax com várias fatias. Com modelos flexíveis de relatórios e registro automatizado de imagens, o DynaCAD Lung ajuda a facilitar a exibição sincronizada e a navegação por múltiplos exames do paciente para uma avaliação inicial e fácil comparação entre os achados de estudos atuais e anteriores durante o acompanhamento.