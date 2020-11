O Incisive CT o ajuda a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da organização. O Incisive CT da Philips oferece inteligência a cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, o design e eficiência do operador reúnem permitindo a tomada de decisões clínicas inteligentes durante todo os processo com uma garantia vitalícia para o Tubo sem precedentes¹.