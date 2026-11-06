Aviso legal

1. A disponibilidade do recurso está sujeita às autorizações e aprovações regulatórias locais. Não disponível para venda nos Estados Unidos.

2. Na prática clínica, o uso do Precise Image pode reduzir a dose de radiação do paciente dependendo da tarefa, do tamanho do paciente e da localização anatômica. Uma consulta com um radiologista e com um físico deve ser feita para determinar a dose apropriada para uma qualidade de imagem diagnóstica conforme a tarefa clínica específica. Avaliações de redução de dose foram realizadas usando protocolos de corpo de referência com fatias de 1,0 mm na configuração "Smoother", e testadas no MITA CT IQ Phantom (CCT189, The Phantom Laboratory) avaliando o pino de 10 mm e comparando com a projeção retrofiltrada. Um alcance é observado nos quatro pinos com uma ferramenta de observação de hotelaria canalizada, que inclui uma diminuição de 85% no ruído de imagem e detectabilidade de baixo contrato aprimorada entre 0% e 60% com redução de dose entre 50% e 80%. O deslocamento da curva NPS é usado para avaliar a aparência da imagem, conforme medido em um simulador de água de 20 cm na região central de interesse de 50 mm x 50 mm, com um deslocamento médio de 6% ou menos.

3. Chacko C. Relatório de revisão clínica de intervenções de precisão para pulmão. ID do documento Philips: D000874955. 2021.

4. Melhoria do fluxo de trabalho relatada pelos usuários. Com base em uma pesquisa realizada por terceiros com 145 usuários em oito países. Relatório quantitativo de 2020 sobre o Incisive CT. The MarketTech Group. Novembro de 2020. Os resultados reais podem variar em outros casos.

5. Aplicável desde que sejam realizadas as manutenções necessárias e as atualizações comerciais.

6. A disponibilidade da garantia Tube for Life varia conforme o país. Entre em contato com o representante de vendas local da Philips para obter mais informações.

7. A experiência real com os serviços pode variar conforme o tipo de contrato, a configuração do sistema, a localização geográfica e fatores externos, como a disponibilidade de peças. As garantias de desempenho, incluindo a disponibilidade operacional, estão sujeitas aos termos e condições de cada contrato de serviço.

8. Os dados de serviço são baseados nos registros internos da Philips referentes aos sistemas de TC com contrato de serviço vigente entre janeiro e dezembro de 2024.

9. Os dados de serviço são baseados nos registros internos da Philips referentes aos sistemas de TC Brilliance Air, iCT, Ingenuity, Incisive e Spectral CT com contrato de serviço vigente entre janeiro e dezembro de 2024.