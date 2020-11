A oportunidade



Nossas plataformas de informática escaláveis para radiologia compilam e fornecem informações de fontes diferentes para qualquer estação de trabalho, mesmo fora do hospital, para que as decisões clínicas possam ser tomadas a qualquer hora e, praticamente, de qualquer lugar. Integrando os dados para mostrar uma imagem completa do paciente ao longo do tempo, podemos aprimorar o apoio às decisões clínicas para ajudar a reduzir o número de varreduras desnecessárias.