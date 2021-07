A Philips possui um Sistema de Gestão da Qualidade consistente e nossos processos de revisão e análise foram seguidos de modo a facilitar a identificação e solução desse problema.

Os produtos foram projetados de acordo com as normas apropriadas e estavam em conformidade com as mesmas por ocasião de seu lançamento. À medida que são desenvolvidas, as novas normas passam a exigir uma avaliação das características de um produto de acordo com os processos regulatórios e de controle de qualidade. O Sistema de Gestão de Qualidade da Philips foi atualizado de modo a refletir essas novas exigências.

No entanto, embora as normas tenham sido atualizadas, os produtos desenvolvidos no âmbito da norma anterior continuam em conformidade com os regulamentos de dispositivos médicos. Os problemas de deterioração da espuma e emissão de substâncias químicas foram descobertos como parte dos nossos processos do Sistema de Gestão da Qualidade e estão sendo corrigidos de acordo com os requisitos regulatórios adequados.

A Philips tem mantido uma conformidade integral com as normas pertinentes após a comercialização do produto.