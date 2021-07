A notificação de recall informa aos clientes e usuários os possíveis impactos sobre a saúde do paciente e sobre o uso clínico relacionados a esse problema. Os possíveis riscos para a saúde incluem a exposição a uma espuma de redução de som dos aparelhos, que pode ser degradada durante a vida de uso do aparelho, devido, por exemplo, a métodos de limpeza não aprovados como o ozônio, e a exposição a emissões de substâncias químicas do material da espuma. Ambientes com altas temperaturas e alto teor de umidade também podem contribuir para a deterioração da espuma em determinadas regiões.

A Philips continua a monitorar os relatórios de possíveis problemas de segurança por meio de nossas atividades de vigilância pós-comercialização, conforme exigido pelas regulamentações e leis envolvendo dispositivos médicos nos mercados onde atuamos.

Em caso de exposição à espuma deteriorada:

Os possíveis riscos de exposição à espuma deteriorada incluem:

Irritação (na pele, nos olhos e no trato respiratório), resposta inflamatória, dor de cabeça, asma, efeitos adversos em outros órgãos (por exemplo, rins e fígado) e efeitos tóxicos carcinogênicos.

Até o momento, a Philips Respironics (EUA) recebeu reclamações sobre a presença de partículas/detritos pretos dentro do circuito de circulação de ar (partindo da saída do dispositivo, do umidificador, da tubulação e da máscara). A Philips também recebeu relatos de dor de cabeça, irritação nas vias aéreas, tosse, pressão no peito e infecção sinusal.

No caso de exposição às emissões de substâncias químicas: