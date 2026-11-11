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Suporte da Philips

Meu Philips Lumea não está piscando

Se o Lumea não estiver piscando, pode ser por um dos seguintes motivos:

  • Sua pele pode ser muito escura
  • O acessório não está encaixado corretamente
  • O contato com a pele não está adequado
  • O sensor está sujo

Leia para saber mais.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SC1991/00, SC1992/00, SC1992/11.

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