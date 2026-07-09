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Suporte da Philips

Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips

Consulte as informações abaixo se não conseguir encontrar o adaptador/carregador USB para o seu dispositivo Philips. 

Essas informações referem-se ao adaptador HQ87 para conectar um cabo de carregamento USB-A a uma tomada elétrica. São relevantes para dispositivos de barbear, aparar e de beleza da Philips que vêm com um cabo de carregamento USB (incluindo barbeadores/lâminas, OneBlade, depiladores femininos e aparadores multifuncionais).

A disponibilidade varia de local para local, portanto, escolha a seção correta para o seu país.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00 , BRL138/00 , S7887/35 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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