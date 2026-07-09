Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips

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Observe também que o adaptador pode ter diferentes nomes de produtos e números do modelo em diferentes versões do site da Philips (por exemplo, "transformador da UE" ou "CP1607/01"). Verifique a descrição do produto e, se "HQ87" for mencionado, é o adaptador correto para o seu produto.