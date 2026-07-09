Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para meu produto Philips
Consulte as informações abaixo se não conseguir encontrar o adaptador/carregador USB para o seu dispositivo Philips.
Essas informações referem-se ao adaptador HQ87 para conectar um cabo de carregamento USB-A a uma tomada elétrica. São relevantes para dispositivos de barbear, aparar e de beleza da Philips que vêm com um cabo de carregamento USB (incluindo barbeadores/lâminas, OneBlade, depiladores femininos e aparadores multifuncionais).
A disponibilidade varia de local para local, portanto, escolha a seção correta para o seu país.
Se você mora nos Estados Unidos, clique aqui para solicitar um adaptador. Observe que você precisará inserir o número do modelo completo (incluindo os dígitos após a barra). Você pode encontrá-lo na embalagem ou no recibo/fatura do seu produto.
Se você mora no Canadá, entre em contato conosco por telefone para solicitar um adaptador. Informe que você precisa de um adaptador USB HQ87 para o seu produto.
Se você mora na Europa, Ásia, África, Américas (exceto EUA e Canadá) ou Oceania, clique aqui e pesquise "HQ87" ou "adaptador de parede USB" na barra de pesquisa na parte superior da página. Observe que a barra de pesquisa na parte superior desta página é otimizada para localizar informações de suporte a produtos. Portanto, é importante clicar no link fornecido e usar a função de pesquisa na nova página, não nesta.
Observe também que o adaptador pode ter diferentes nomes de produtos e números do modelo em diferentes versões do site da Philips (por exemplo, "transformador da UE" ou "CP1607/01"). Verifique a descrição do produto e, se "HQ87" for mencionado, é o adaptador correto para o seu produto.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRL128/00 , BRL138/00 , S7887/35 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›