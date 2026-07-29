Minha Philips Airfryer não aparece na lista de dispositivos do aplicativo HomeID

Para HD9285, você pode personalizar as predefinições pressionando brevemente o ícone de predefinição preferencial e ajustando o tempo e/ou temperatura. Para salvar suas configurações personalizadas, mantenha pressionado o mesmo ícone de predefinição até que o dispositivo comece a emitir um bipe.
Para personalizar as predefinições de fábrica dos modelos NA32x, NA33x e NA34x, siga as etapas abaixo:
- Pressione a predefinição que deseja alterar.
- Ajuste o tempo e/ou a temperatura.
- Pressione o botão de tempo ou temperatura para confirmar.
- Pressione o botão de tempo ou temperatura novamente para voltar ao menu principal.
- Mantenha pressionado o mesmo botão de predefinição por dois segundos para salvar as configurações como favoritas. Você ouvirá um bipe depois que a configuração for salva.
Você também pode salvar sua predefinição favorita usando o botão de favoritos "☆":
- Pressione o botão On/Off para ligar o aparelho.
- Pressione o botão de favoritos "☆".
- Pressione o botão de temperatura.
- Selecione a temperatura.
- Pressione o botão de tempo.
- Selecione o tempo.
- Depois de selecionar o tempo, pressione o botão "Time" para voltar ao menu principal.
- Mantenha pressionado o botão de favoritos "☆" por dois segundos para salvar as configurações. Você ouvirá um bipe depois que a configuração for salva.
- Pressione o botão "Start" para iniciar o processo de preparo.
Para redefinir uma predefinição ao tempo e à temperatura padrão nos modelos mencionados acima, pressione brevemente o ícone de predefinição preferido e, em seguida, mantenha pressionado o mesmo ícone de predefinição novamente até que o dispositivo emita um bipe.
As soluções acima ajudaram a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência.