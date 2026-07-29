Minha Philips Airfryer não aparece na lista de dispositivos do aplicativo HomeID

Para HD9285, você pode personalizar as predefinições pressionando brevemente o ícone de predefinição preferencial e ajustando o tempo e/ou temperatura. Para salvar suas configurações personalizadas, mantenha pressionado o mesmo ícone de predefinição até que o dispositivo comece a emitir um bipe.

Para personalizar as predefinições de fábrica dos modelos NA32x, NA33x e NA34x, siga as etapas abaixo:

Pressione a predefinição que deseja alterar. Ajuste o tempo e/ou a temperatura. Pressione o botão de tempo ou temperatura para confirmar. Pressione o botão de tempo ou temperatura novamente para voltar ao menu principal. Mantenha pressionado o mesmo botão de predefinição por dois segundos para salvar as configurações como favoritas. Você ouvirá um bipe depois que a configuração for salva.

Você também pode salvar sua predefinição favorita usando o botão de favoritos "☆":

Pressione o botão On/Off para ligar o aparelho. Pressione o botão de favoritos "☆". Pressione o botão de temperatura. Selecione a temperatura. Pressione o botão de tempo. Selecione o tempo. Depois de selecionar o tempo, pressione o botão "Time" para voltar ao menu principal. Mantenha pressionado o botão de favoritos "☆" por dois segundos para salvar as configurações. Você ouvirá um bipe depois que a configuração for salva. Pressione o botão "Start" para iniciar o processo de preparo.

Para redefinir uma predefinição ao tempo e à temperatura padrão nos modelos mencionados acima, pressione brevemente o ícone de predefinição preferido e, em seguida, mantenha pressionado o mesmo ícone de predefinição novamente até que o dispositivo emita um bipe.





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