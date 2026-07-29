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Suporte da Philips

Minha Philips Airfryer não aparece na lista de dispositivos do aplicativo HomeID

Descubra em nosso artigo abaixo como encontrar o modelo do dispositivo da sua Philips Airfryer na lista do HomeID.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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