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Suporte da Philips

Não estou obtendo bons resultados com meu barbeador Philips

Se o seu barbeador Philips não estiver proporcionando o desempenho esperado, as dicas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.

Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S1882/00 , S7887/35 , S1881/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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