Suporte da Philips Não estou obtendo bons resultados com meu barbeador Philips

Se o seu barbeador Philips não estiver proporcionando o desempenho esperado, as dicas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.



Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.

1. O barbeador Philips precisa ser limpo O desempenho do seu barbeador pode estar comprometido porque ele precisa ser limpo. Resíduos de pelos ou partículas de sujeira podem estar presos dentro do aparelho, impedindo o funcionamento correto das cabeças de corte.



Para corrigir esse problema, limpe seu barbeador adequadamente. Remova as cabeças de corte e limpe o barbeador na parte interna. Para instruções detalhadas de limpeza, consulte o manual do usuário ou assista ao vídeo abaixo.



Em alguns barbeadores, um símbolo de lembrete de limpeza piscará para que você saiba que o barbeador precisa ser limpo.



Dica: após tocar ou clicar para iniciar o vídeo, selecione o ícone de engrenagem na parte inferior do vídeo para ativar as legendas no seu idioma, se necessário. 2. O barbeador Philips precisa ser remontado corretamente Outra razão para o barbeador não funcionar adequadamente é ele não ter sido montado corretamente. Para obter instruções completas sobre como remontar o barbeador, consulte o manual do usuário ou o vídeo abaixo. 3. Use a técnica correta ao se barbear Ao usar seu barbeador Philips, você pode obter resultados ideais realizando movimentos circulares enquanto aplica uma leve pressão, conforme mostrado na ilustração abaixo.



Os modelos mais recentes da S7000 e S9000 ajudam você a obter os movimentos circulares perfeitos graças ao controle do sensor de movimento.

4. Dê um tempo para que sua pele se adapte Se você é um novo usuário do barbeador Philips, tenha em mente que sua pele precisa se adaptar ao barbeador elétrico. Isso significa que sua pele pode ficar um pouco irritada no começo. Você precisa de um período de adaptação de duas a três semanas com o seu novo barbeador Philips.



Você também pode usar um hidratante suave ou loção pós-barba para minimizar a irritação da pele após o barbear.

5. Apare pelos faciais longos previamente Barbear pelos longos pode ser desconfortável e causar irritação na pele.



Se você não faz a barba há alguns dias e tem uma barba densa, é uma boa ideia cortar a barba antes de começar se barbear. Essa técnica também ajuda a reduzir tempo de barbear.



Alguns barbeadores Philips vêm com um acessório aparador que você pode usar para cortar sua barba. Como alternativa, você pode usar um aparador de barba padrão.

Ainda está enfrentando problemas com seu barbeador? Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu barbeador pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou a troca de seu barbeador.