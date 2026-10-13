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Suporte da Philips

Meu barbeador Philips está fazendo um ruído alto

Se o seu barbeador Philips fizer um ruído alto ao ser ligado, a causa mais provável é a montagem incorreta. Se o barbeador for montado incorretamente (por exemplo, após a limpeza), ele emitirá um ruído de vibração ao ser utilizado.

Siga as instruções abaixo para garantir que seu barbeador foi montado corretamente.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S7887/35, XP9402/11, X5012/05. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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