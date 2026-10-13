Meu barbeador Philips está fazendo um ruído alto

Cada cabeça de corte é composta por um cortador e um protetor, com um anel de retenção para prendê-la na unidade de corte (também conhecido como suporte da cabeça de corte). Cada cortador e protetor formam um conjunto único, portanto, sempre tente recolocar cada cortador em seu respectivo protetor após a limpeza. Coloque o cortador no protetor com as lâminas voltadas para baixo.



Ao usar a moldura de retenção para travar as cabeças de corte na unidade de corte, certifique-se de que ela esteja firmemente encaixada. Quando a moldura de retenção estiver corretamente presa, ela não deve se soltar se você tentar separá-la da unidade de corte.



Se o seu modelo de barbeador tiver cabeças de corte que se encaixam na moldura de retenção antes de serem travadas na unidade de corte, certifique-se de que os entalhes das cabeças de corte estejam alinhados com as projeções da moldura de retenção (veja a ilustração abaixo).



Para instruções detalhadas sobre como remover e recolocar as cabeças de corte, consulte o manual do usuário fornecido com o produto.