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Suporte da Philips

Meu depilador Philips é ruidoso

Se você achar o depilador Philips ruidoso durante o uso, não se preocupe, isso é normal. O ruído é causado pela abertura e fechamento dos discos de depilação. Além disso, os materiais usados na fabricação dos discos de depilação são duros para aumentar a durabilidade, o que também torna o produto um pouco ruidoso. 

Caso você observe que o som muda durante o uso, verifique se o produto precisa ser limpo ou carregado. Veja o vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele seca.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE229/00, BRE265/02, BRE700/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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