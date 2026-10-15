Meu depilador Philips é ruidoso

Pressionar o produto com muita força sobre a pele pode ativar o sistema de proteção interno do aparelho. A aplicação de muita pressão pode causar irritação na pele, aquecimento do aparelho ou até o seu desligamento. Aplique pressão de forma suave e não pressione demais a pele.



Durante a depilação, estique a pele e mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele, permitindo que os discos prendam os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos, garantindo que a cabeça esteja totalmente em contato com a pele.



Verifique sempre se a cabeça depiladora está limpa e sem danos. Certifique-se de que as pilhas estejam totalmente carregadas. Veja o vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele molhada.

