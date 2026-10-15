Meu depilador Philips é ruidoso

Se você achar o depilador Philips ruidoso durante o uso, não se preocupe, isso é normal. O ruído é causado pela abertura e fechamento dos discos de depilação. Além disso, os materiais usados na fabricação dos discos de depilação são duros para aumentar a durabilidade, o que também torna o produto um pouco ruidoso.
Caso você observe que o som muda durante o uso, verifique se o produto precisa ser limpo ou carregado. Veja o vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele seca.
Pressionar o produto com muita força sobre a pele pode ativar o sistema de proteção interno do aparelho. A aplicação de muita pressão pode causar irritação na pele, aquecimento do aparelho ou até o seu desligamento. Aplique pressão de forma suave e não pressione demais a pele.
Durante a depilação, estique a pele e mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele, permitindo que os discos prendam os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos, garantindo que a cabeça esteja totalmente em contato com a pele.
Verifique sempre se a cabeça depiladora está limpa e sem danos. Certifique-se de que as pilhas estejam totalmente carregadas. Veja o vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele molhada.
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