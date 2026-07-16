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Suporte da Philips

O bico Pétala ou Ritmo Individual Philips Avent se retrai

Se você perceber um bico retraído ou puxado para dentro mamadeira, a válvula anticólica pode estar obstruída ou grudada. Abaixo, você encontrará mais informações e etapas sobre como resolver isso.
Mas primeiro, é importante saber qual tipo de bico você tem: Pétala ou Ritmo Individual.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY966/02 , SCY946/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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