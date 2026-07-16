O bico Pétala ou Ritmo Individual Philips Avent se retrai
Se você perceber um bico retraído ou puxado para dentro mamadeira, a válvula anticólica pode estar obstruída ou grudada. Abaixo, você encontrará mais informações e etapas sobre como resolver isso. Mas primeiro, é importante saber qual tipo de bico você tem: Pétala ou Ritmo Individual.
O novo bico Ritmo Individual pode ser identificado pelas seguintes características:
Fenda em vez de um orifício na ponta do bico;
Design em espiral em torno das "pétalas";
Logotipo cinza PHILIPS AVENT na mamadeira.
Para verificar se você tem o design original (bico Pétala) ou o novo (bico Ritmo Individual), consulte a ilustração abaixo.
No design anterior do bico Pétala, a válvula anticólica está localizada abaixo de um dos números impressos na base do bico. Os bicos Pétala têm três indicadores de número de bicos nas laterais, enquanto os novos bicos Ritmo Individual têm apenas um.
Limpe os bicos regularmente para evitar qualquer obstrução na válvula anticólica. Segure o bico abaixo da válvula e puxe a ponta com firmeza até notar que a válvula está abrindo.
Caso o bico se retraia durante a amamentação, siga as etapas abaixo para corrigir isso:
Puxe o bico para fora da mamadeira com uma pinça ou os dedos limpos.
Encontre a válvula, localizada abaixo de um dos números impressos na base do bico.
Puxe o bico para a lateral, certificando-se de que a válvula permanece na parte superior enquanto puxa o bico para a lateral. Puxe-o com firmeza até notar que a válvula está abrindo.
Após a abertura, você pode continuar amamentando.
No novo bico Ritmo Individual, a válvula anticólica está localizada no lado oposto ao número impresso na base do bico. Limpe os bicos regularmente para evitar qualquer obstrução na válvula anticólica. Massageie suavemente a válvula com os dedos limpos para abri-la novamente. Não puxe a ponta do bico com muita força para evitar danos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCY900/01 , SCY966/02 , SCY946/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›