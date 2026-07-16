O bico Pétala ou Ritmo Individual Philips Avent se retrai

No design anterior do bico Pétala, a válvula anticólica está localizada abaixo de um dos números impressos na base do bico. Os bicos Pétala têm três indicadores de número de bicos nas laterais, enquanto os novos bicos Ritmo Individual têm apenas um.



Limpe os bicos regularmente para evitar qualquer obstrução na válvula anticólica. Segure o bico abaixo da válvula e puxe a ponta com firmeza até notar que a válvula está abrindo.



Caso o bico se retraia durante a amamentação, siga as etapas abaixo para corrigir isso:

Puxe o bico para fora da mamadeira com uma pinça ou os dedos limpos. Encontre a válvula, localizada abaixo de um dos números impressos na base do bico. Puxe o bico para a lateral, certificando-se de que a válvula permanece na parte superior enquanto puxa o bico para a lateral. Puxe-o com firmeza até notar que a válvula está abrindo. Após a abertura, você pode continuar amamentando.