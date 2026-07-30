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Suporte da Philips

Minha escova de dentes Sonicare não vibra

Se a escova de dentes não vibrar ou não ligar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima. 
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0836/01 , PC0815/01 , PC0810/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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