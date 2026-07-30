Minha escova de dentes Sonicare não vibra

Uma bateria da escova de dentes não totalmente carregada pode precisar de mais energia para fazer a escova de dentes vibrar. Recomendamos carregá-la por pelo menos 24 horas. Para evitar que isso aconteça novamente, você sempre pode deixar sua escova de dentes no carregador.



Se não tiver utilizado a escova de dentes durante um mês ou mais, a bateria pode ter esgotado. Coloque o cabo no carregador. A bateria está carregando, mas pode levar alguns minutos para que o indicador da bateria acenda. Recomendamos que você carregue sua escova de dentes por pelo menos 24 horas.

