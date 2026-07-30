Minha escova de dentes Sonicare não vibra

Se a escova de dentes não vibrar ou não ligar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
Resíduos de pasta de dentes podem se acumular ao redor do botão liga/desliga. Os resíduos estão fazendo com que o botão liga/desliga fique preso e não ligue. Recomendamos a limpeza do botão liga/desliga e da área ao redor com um pano úmido.
Uma bateria da escova de dentes não totalmente carregada pode precisar de mais energia para fazer a escova de dentes vibrar. Recomendamos carregá-la por pelo menos 24 horas. Para evitar que isso aconteça novamente, você sempre pode deixar sua escova de dentes no carregador.
Se não tiver utilizado a escova de dentes durante um mês ou mais, a bateria pode ter esgotado. Coloque o cabo no carregador. A bateria está carregando, mas pode levar alguns minutos para que o indicador da bateria acenda. Recomendamos que você carregue sua escova de dentes por pelo menos 24 horas.
Tente usar uma tomada diferente para carregar totalmente sua escova de dentes. Uma fonte de alimentação com defeito conectada ao carregador pode fazer com que a escova de dentes não seja carregada. Em alguns países, a tomada elétrica no banheiro tem um recurso de segurança que desliga a fonte de alimentação. Verifique se a tomada está energizada antes de carregar a escova de dentes.
Se a escova de dentes estiver ligada e os indicadores de luz da bateria estiverem acesos, mas não houver vibração, a escova de dentes está danificada internamente. Recomendamos que você solicite reparo ou troca online.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:PC0836/01 , PC0815/01 , PC0810/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›