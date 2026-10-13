O barbeador/aparador Philips não funciona

Seu aparador requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos e sujeira podem ficar presos no aparelho e prejudicar seu desempenho.



Antes de limpar o aparador, determine se ele é lavável ou se é apenas adequado para limpeza a seco.



Aparadores laváveis

Esses aparelhos têm um símbolo de torneira ou de chuveiro impresso neles. Para limpar esses aparelhos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área abaixo com água.

Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de encaixá-los novamente no aparador.



Aparadores não laváveis

Esses aparelhos têm um símbolo de torneira riscada impresso neles. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Ao remover os acessórios, limpe a área embaixo deles com a escova pequena fornecida ou use um cotonete.



Aparadores não laváveis com acessórios laváveis

Alguns aparadores Philips não são laváveis, no entanto, seus acessórios são. Para esses dispositivos, retire os acessórios para lavá-los. Certifique-se de que os acessórios estejam completamente secos antes de colocá-los de volta no aparador.

Assista ao vídeo instrutivo abaixo para saber como limpar esses dispositivos.



Para instruções mais detalhadas do seu modelo específico, consulte o manual do usuário.

