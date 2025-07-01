Minha Philips Airfryer emite um ruído

Se o ruído que você ouve soa como um ventilador girando muito rápido, é normal.



A Airfryer da Philips tem uma ventoinha no interior que ajuda a manter as peças internas frias enquanto o aparelho está ligado.

Esse ruído pode chegar a 65 db, ou tão alto quanto o ruído médio de um aspirador de pó.



Nesse caso, não se preocupe, não há nada de errado com a Airfryer.