Minha Philips Airfryer emite um ruído

Se a Philips Airfryer estiver emitindo ruído, veja abaixo como resolver esse problema facilmente.
Se o ruído que você ouve soa como um ventilador girando muito rápido, é normal.
A Airfryer da Philips tem uma ventoinha no interior que ajuda a manter as peças internas frias enquanto o aparelho está ligado. Esse ruído pode chegar a 65 db, ou tão alto quanto o ruído médio de um aspirador de pó.
Nesse caso, não se preocupe, não há nada de errado com a Airfryer.
Se o ruído for mais alto ou diferente do que o som normal que você ouve do ventilador (como um ruído de vibração ou embaralhamento), é possível que uma peça esteja solta dentro da Airfryer.
Nesse caso, entre em contato conosco para obter assistência detalhada.
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