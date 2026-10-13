Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho
Se o barbeador ou aparador fizer um ruído alto, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
Seu aparador requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos ou resíduos podem ficar presos no aparelho e afetar seu desempenho.
Antes de limpar o aparador, verifique se ele é lavável ou se é adequado apenas para limpeza a seco.
Aparadores laváveis Possuem um símbolo de torneira ou de chuveiro impresso no aparelho. Para limpar esses aparelhos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo deles. Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de recolocá-los no aparador.
Aparadores não laváveis Esses aparelhos possuem um símbolo de torneira proibida impresso neles. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Ao remover os acessórios, limpe a área por baixo deles com a escova pequena fornecida com o aparelho ou use um cotonete.
Aparadores não laváveis com acessórios laváveis Alguns aparadores Philips não são laváveis, mas os acessórios podem ser lavados. Para esses dispositivos, retire os acessórios para lavá-los. Certifique-se de que os acessórios estejam completamente secos antes de colocá-los de volta no aparador. Assista ao vídeo instrutivo abaixo para saber como limpar esses dispositivos.
Para instruções mais detalhadas do seu modelo específico, consulte o manual do usuário.
Pode ser que o aparador não esteja encaixado corretamente, o que causa um ruído estranho. Retire os acessórios de aparar ou cortar que estiver usando e coloque-os novamente. Siga as instruções descritas no manual do usuário.
Recomendamos lubrificar seu aparador a cada seis semanas. Você pode colocar algumas gotas de óleo nos dentes da unidade de corte do aparador. Você pode usar o óleo fornecido na embalagem ou qualquer outro óleo lubrificante.
Se o aparador estiver com pouca bateria, ele pode soar estranho para você. Recarregue totalmente o seu aparador antes de qualquer uso. Caso seu aparelho funcione com pilhas AA descartáveis, talvez seja hora de substituí-las. Ao substituir as pilhas, certifique-se de usar as pilhas apropriadas para o aparelho, conforme mencionado no manual do usuário. Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e velhas. Ao colocar as pilhas, certifique-se de que os polos + e - apontem para a direção correta. Se o conselho acima não resolver seu problema, entre em contato conosco para obter mais ajuda.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu barbeador ou aparador pode estar danificado internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca para seu barbeador ou aparador.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HC3722/15, MG7935/15, BG3470/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›