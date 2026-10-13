Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho

Seu aparador requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos ou resíduos podem ficar presos no aparelho e afetar seu desempenho.



Antes de limpar o aparador, verifique se ele é lavável ou se é adequado apenas para limpeza a seco.



Aparadores laváveis

Possuem um símbolo de torneira ou de chuveiro impresso no aparelho. Para limpar esses aparelhos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo deles.

Não use água com sabão ou detergentes de limpeza, pois isso pode remover a graxa protetora do cortador e afetar seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de recolocá-los no aparador.



Aparadores não laváveis

Esses aparelhos possuem um símbolo de torneira proibida impresso neles. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Ao remover os acessórios, limpe a área por baixo deles com a escova pequena fornecida com o aparelho ou use um cotonete.



Aparadores não laváveis com acessórios laváveis

Alguns aparadores Philips não são laváveis, mas os acessórios podem ser lavados. Para esses dispositivos, retire os acessórios para lavá-los. Certifique-se de que os acessórios estejam completamente secos antes de colocá-los de volta no aparador.

Assista ao vídeo instrutivo abaixo para saber como limpar esses dispositivos.



Para instruções mais detalhadas do seu modelo específico, consulte o manual do usuário.