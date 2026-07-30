Minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto
Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos. Se a escova de dentes fizer um ruído alto, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima. Como alternativa, você pode assistir ao vídeo abaixo para resolver o problema.
As escovas de dentes Sonicare usam vibrações potentes para limpar os dentes. O som produzido é mais alto que o de uma escova de dentes manual. Se esta é sua primeira escova de dentes elétrica, pode demorar um pouco para você se acostumar com a escovação elétrica.
Se você ligar a sua escova de dentes sem uma cabeça da escova, isso causará mais ruído. Certifique-se sempre de que a cabeça da escova esteja encaixada na escova de dentes.
Se a sua escova de dentes emitir um ruído anormalmente alto, uma cabeça da escova solta pode ser o motivo. Certifique-se de que a cabeça da escova esteja firmemente colocada na alça e não esteja solta. Uma pequena folga permanecerá entre a alça e a cabeça da escova, conforme necessário para vibração.
Também pode significar que a cabeça da escova está desgastada. Recomenda-se trocar a cabeça da escova a cada três meses. Você pode adquirir uma nova cabeça da escova em nossa loja on-line.
Tente as seguintes etapas: Etapa 1: Remova a cabeça da escova do cabo. Etapa 2: Ligue a escova de dentes.
Sua escova de dentes ainda emite um ruído alto ou anormal?
Sim: A escova de dentes está quebrada. Recomendamos que você solicite reparo ou troca on-line.
Não: se o ruído parar, a cabeça da escova está com defeito ou gasta. Você precisa substituir a cabeça da escova por uma nova.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:PC0836/01 , PC0815/01 , PC0865/03 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›