Como conecto minha escova de dentes ao aplicativo Sonicare?

Para conectar sua escova de dentes Philips Sonicare Bluetooth ao aplicativo Sonicare, certifique-se de que sua escova de dentes e o telefone estejam emparelhados via Bluetooth. Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez, será necessário emparelhar sua escova de dentes. Siga as instruções fornecidas no aplicativo.



Quando a escova de dentes estiver emparelhada com o aplicativo, ela se conectará e sincronizará quando for ligada. Seu telefone precisa estar próximo com o Bluetooth ativado e o aplicativo aberto.

