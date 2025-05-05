Termos de pesquisa

Como conecto minha escova de dentes ao aplicativo Sonicare?

Publicado em 05 May 2025
Para conectar sua escova de dentes Philips Sonicare Bluetooth ao aplicativo Sonicare, certifique-se de que sua escova de dentes e o telefone estejam emparelhados via Bluetooth. Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez, será necessário emparelhar sua escova de dentes. Siga as instruções fornecidas no aplicativo.
 
Quando a escova de dentes estiver emparelhada com o aplicativo, ela se conectará e sincronizará quando for ligada. Seu telefone precisa estar próximo com o Bluetooth ativado e o aplicativo aberto.
 
As informações acima também se aplicam ao aplicativo Sonicare for Kids. Assista ao vídeo abaixo para obter detalhes.
 
