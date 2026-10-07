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Suporte da Philips

Meu depilador Philips não remove os pelos corretamente

Se o seu depilador Philips não estiver removendo completamente os pelos do corpo, siga nossas dicas para melhorar o desempenho do seu aparelho ou assista ao vídeo abaixo sobre como usar o depilador corretamente.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRE237/00, BRE229/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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