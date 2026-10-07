Meu depilador Philips não remove os pelos corretamente
Se o seu depilador Philips não estiver removendo completamente os pelos do corpo, siga nossas dicas para melhorar o desempenho do seu aparelho ou assista ao vídeo abaixo sobre como usar o depilador corretamente.
O comprimento ideal dos pelos para depilação é de 3 a 4 mm. Se o seu pelo estiver mais comprido, use o acessório aparador do depilador para reduzir o comprimento. Se o seu depilador não vem com um pente para aparar, raspe os pelos e aguarde 7 dias para que os pelos cresçam o suficiente para serem depilados.
Durante a depilação, estique a pele e mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele, permitindo que os discos prendam os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos. Certifique-se de que a cabeça esteja sempre em contato com a pele.
Para que o depilador remova os pelos corretamente, é importante segurá-lo no ângulo certo.
Ao usar um depilador com fio, é melhor segurá-lo na posição vertical em um ângulo de 90° em relação à pele. Ao usar um depilador sem fio, é melhor segurá-lo levemente inclinado em um ângulo de 75°. Para obter instruções detalhadas de uso, consulte o manual do usuário para o modelo do seu depilador.
Mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele durante a depilação para permitir que os discos peguem os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos. Certifique-se de que a cabeça esteja sempre em contato com a pele.
Antes de usar o depilador, sempre inspecione a cabeça para certificar-se de que ela esteja limpa. Se você perceber que alguns pelos ou resíduos estão presos nos discos de depilação, remova-os e lave a cabeça antes de usar o depilador. Certifique-se também de que sua pele esteja limpa e seca antes da depilação.
Se você seguiu as dicas acima, mas ainda não está satisfeita com os resultados do seu depilador Philips, entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRE708/00, BRE237/00, BRE229/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›