Meu depilador Philips não remove os pelos corretamente

Para que o depilador remova os pelos corretamente, é importante segurá-lo no ângulo certo.



Ao usar um depilador com fio, é melhor segurá-lo na posição vertical em um ângulo de 90° em relação à pele. Ao usar um depilador sem fio, é melhor segurá-lo levemente inclinado em um ângulo de 75°. Para obter instruções detalhadas de uso, consulte o manual do usuário para o modelo do seu depilador.



Mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele durante a depilação para permitir que os discos peguem os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos. Certifique-se de que a cabeça esteja sempre em contato com a pele.