Meu depilador Philips não está carregando

Se o seu depilador Philips não estiver carregando, leia as dicas abaixo para obter uma possível solução.
Alguns depiladores Philips só funcionam quando conectados à tomada, enquanto outros são sem fio e devem ser carregados antes do uso. Verifique a embalagem ou o manual do usuário para ver qual tipo você tem.
Se o seu depilador tiver fio, conecte-o a uma tomada elétrica e tente ligá-lo novamente.
Antes de usar pela primeira vez, certifique-se que o depilador esteja totalmente carregado. Isso garante que o depilador funcionará corretamente quando usado pela primeira vez.
Verifique se o cabo de carregamento está totalmente inserido na entrada de carregamento na parte inferior do aparelho.
Certifique-se de usar um adaptador com as especificações corretas (5 V, superior ou igual a 1,5 A, IPX4). Se você não tiver um adaptador com as especificações corretas, você pode comprar um na loja on-line da Philips.
Pode parecer que o depilador não está carregando, mas a verdadeira razão é que ele não está ligando porque ficou entupido com pelos e detritos. Limpe completamente o depilador de acordo com as instruções do manual do usuário, depois tente ligar o aparelho novamente.
Certifique-se de que a tomada elétrica usada para carregar ou usar o depilador esteja funcionando corretamente. Experimente carregar ou usar o depilador em outra tomada elétrica para ver se ele funciona.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRE708/00, BRE700/00, BRE712/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›