Meu depilador Philips não está funcionando

Alguns depiladores Philips só funcionam quando conectados à tomada, enquanto outros são sem fio e devem ser carregados antes do uso. Verifique a embalagem ou o manual do usuário para ver qual tipo você tem.

Depiladores sem fio

Por razões de segurança, depiladores sem fio não ligam quando estão conectados à tomada elétrica. Desconecte o depilador da tomada elétrica e tente ligá-lo novamente.

Depiladores com fio

Os depiladores com fio só funcionam quando conectados a uma tomada elétrica. Conecte o depilador a uma tomada elétrica e tente ligá-lo novamente.