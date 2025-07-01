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Suporte da Philips

Meu depilador Philips não está funcionando

Se seu depilador Philips não estiver funcionando corretamente, pode haver vários motivos. Use o guia abaixo para resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRE247/00, BRE229/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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