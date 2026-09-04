Meu barbeador Philips não está funcionando

Se o seu barbeador Philips não estiver funcionando, não estiver carregando ou não ligar, siga as etapas de solução de problemas abaixo.
Siga as etapas na ordem indicada. Embora algumas etapas possam parecer óbvias, esse processo ajuda a eliminar problemas comuns e a identificar a causa do problema.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S1882/00 , S7887/35 , S1881/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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