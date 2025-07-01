Suporte da Philips Há um vazamento de água do meu barbeador Philips

É normal que uma pequena quantidade de água vaze do seu barbeador Philips após a limpeza ou o barbear úmido*.

A bateria e os componentes eletrônicos do barbeador estão protegidos dentro de um compartimento interno à prova d'água. Isso garante sua segurança contra qualquer entrada de água na alça durante o uso regular.

*Observação: Essas informações se aplicam apenas a barbeadores laváveis ou resistentes à água. Se o seu barbeador não for à prova d'água, certifique-se de mantê-lo sempre seco. Para verificar se o seu modelo é à prova d'água, consulte o manual do usuário (também disponível online).

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