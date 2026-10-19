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Suporte da Philips

Não consigo inserir o conjunto de preparo na minha cafeteira expresso Philips

Se você não conseguir inserir o conjunto de preparo na sua cafeteira expresso Philips, o conjunto de preparo pode não estar na posição neutra. Veja abaixo as dicas de como reencaixá-lo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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