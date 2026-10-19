Não consigo inserir o conjunto de preparo na minha cafeteira expresso Philips
Se você não conseguir inserir o conjunto de preparo na sua cafeteira expresso Philips, o conjunto de preparo pode não estar na posição neutra. Veja abaixo as dicas de como reencaixá-lo.
Para inserir o conjunto de preparo, verifique se ele está ajustado corretamente na posição neutra e se a cafeteira está pronta. O conjunto de preparo está na posição neutra, quando a seta no cilindro amarelo na lateral do conjunto de preparo está alinhada com a seta preta e "N". Em seguida, o gancho amarelo na lateral precisa ser colocado na posição vertical (veja a imagem abaixo para referência ou assista ao filme).
Siga as instruções abaixo para inserir o conjunto de preparo na cafeteira: 1. Deixe o conjunto de preparo de fora e feche a porta de serviço. Coloque todas as outras peças de volta na cafeteira (bandeja de pingos/contêiner de pó de café, reservatório de água). 2. Pressione o botão ON/OFF para desligar a cafeteira. Aguarde até não ouvir mais nenhum som (isso pode levar de 15 a 20 segundos). 3. Pressione o botão ligar/desligar para LIGAR a cafeteira novamente. Não faça nada até que a cafeteira pare de emitir sons. Se abrir a porta de serviço/retirar a bandeja de pingos/reservatório de água antes que a cafeteira esteja pronta para uso, a engrenagem na máquina pode estar na posição errada para inserir o conjunto de preparo. 4. Coloque o conjunto de preparo na posição neutra antes de inseri-lo. Para definir o conjunto de preparo para a posição neutra, primeiro, empurre a alavanca até que esteja em contato com a base do conjunto de preparo (veja a imagem 1), depois, verifique se o gancho amarelo está na posição mais alta, se não, empurre-o para cima (veja a imagem 2) 5. Abra a porta de serviço e deslize o conjunto de preparo de volta para a cafeteira ao longo dos trilhos de guia até ele travar na posição. 6. Feche a porta de serviço e desligue e religue a cafeteira.
Observação: As instruções podem diferir dependendo do modelo específico da cafeteira expresso. Para obter instruções passo a passo mais precisas, verifique o manual do usuário.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›