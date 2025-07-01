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Suporte da Philips

Não consigo remover o conjunto de preparo da cafeteira expresso Philips

Não consegue remover o conjunto de preparo da sua cafeteira expresso Philips? Consulte o artigo e vídeo abaixo para ver as causas e as soluções para ajudá-lo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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