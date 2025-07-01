Não consigo remover o conjunto de preparo da cafeteira expresso Philips
Não consegue remover o conjunto de preparo da sua cafeteira expresso Philips? Consulte o artigo e vídeo abaixo para ver as causas e as soluções para ajudá-lo.
Siga as instruções abaixo para ver como ajustar o conjunto de preparo dentro da cafeteira, em posição neutra:
Feche a porta de serviço e recoloque todos os acessórios (reservatório de água/bandeja de pingos/contêiner de pó de café).
Pressione o botão ON/OFF para desligar a cafeteira. Aguarde até não ouvir mais nenhum som (isso pode levar de 15 a 20 segundos).
Pressione o botão ligar/desligar para LIGAR a cafeteira. Não realize nenhuma ação, como abrir a porta de serviço ou remover a bandeja de pingos/reservatório de água antes de a cafeteira estar pronta para uso.
Abra a porta de serviço e tente remover novamente o conjunto de preparo pressionando o botão "PUSH" ao lado direito, segurando o conjunto de preparo e puxando-o em direção a você.
Se a cafeteira expresso ainda no modo de remoção de impurezas, o conjunto de preparo não poderá ser removido. Para resolver isso, conclua o processo de remoção de impurezas primeiro e tente novamente.
Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato conosco para obter assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›