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Suporte da Philips

Não há fluxo de água do tanque na minha cafeteira expresso Philips

O ar preso pode estar bloqueando o suprimento de água da sua cafeteira expresso Philips, e esse pode ser um dos motivos pelos quais a água não é sugada do reservatório. Continue lendo para encontrar todas as possíveis causas e como resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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