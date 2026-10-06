Não há fluxo de água do tanque na minha cafeteira expresso Philips
O ar preso pode estar bloqueando o suprimento de água da sua cafeteira expresso Philips, e esse pode ser um dos motivos pelos quais a água não é sugada do reservatório. Continue lendo para encontrar todas as possíveis causas e como resolver o problema.
Quando o reservatório de água não estiver total ou corretamente inserido, sua cafeteira expresso não vai retiram água do reservatório. • Para cafeteiras expresso com reservatório de água na parte da frente: verifique se o reservatório de água está totalmente empurrado para trás para se certificar de que ele está bem inserido. • Para cafeteiras expresso com reservatório de água na parte superior: verifique se a área sob o reservatório de água está livre de sujeira, partículas ou grãos de café.
Quando o ar preso estiver bloqueando o suprimento de água, siga as etapas abaixo para resolver o problema: 1. Desligue a máquina 2. Esvazie o reservatório de água e remova o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que sua máquina esteja usando) 3. Encha novamente o reservatório de água e coloque-o novamente na posição 4. Religue a cafeteira. Quando a máquina estiver aquecida, selecione água quente e passe 2 a 3 xícaras de água quente
Se você usar um filtro de água AquaClean, siga estas etapas adicionais para garantir que o filtro está pronto e instalado corretamente para uso: 1. Agite o filtro de água AquaClean por 5 segundos 2. Segure o filtro de cabeça para baixo em um contêiner/tigela com água até que não saiam mais bolhas de ar 3. Coloque o filtro novamente no reservatório de água e encha o reservatório de água 4. Reinicie a cafeteira e religue-a novamente 5. Selecione “água quente” e passe 2 ou 3 xícaras de água quente
Observação: Substitua o filtro AquaClean se você estiver usando-o por mais de três meses. Este filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado por um período maior que esse.
Essa possibilidade só se aplica a cafeteiras expresso Philips com um Panarello ou vaporizador de leite clássico. Para saber se o bico de água quente está obstruído, remova a parte externa do vaporizador de leite panarello/clássico e verifique se o bico está obstruído com calcário (nesse caso, você notará partículas brancas dentro ou ao redor do bico). Se esse for o caso e houver uma crosta de calcário acumulada, você poderá usar uma solução de remoção de impurezas para removê-la.
Se as soluções mencionadas acima não resolverem o problema, entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›