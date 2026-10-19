ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

O café da cafeteira expresso Philips está aguado

Se sua cafeteira expresso Philips estiver preparando um café aguado, isso pode ter vários motivos. Verifique as possíveis causas e soluções abaixo.

 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte