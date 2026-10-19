O café da cafeteira expresso Philips está aguado

É possível que, ao ajustar a configuração do moedor para produzir um pó mais fino, ele tenha se deslocado acidentalmente e deixado dois rebolos muito próximos um do outro. Se a moagem estiver muito fina, pode não estar absorvendo a água.



A solução é reajustar a definição de moagem para uma definição mais grossa rodando o botão de regulação do moedor no interior do reservatório de grãos de café para um número mais elevado ou para grãos de café maiores.

