O café da cafeteira expresso Philips está aguado

Se sua cafeteira expresso Philips estiver preparando um café aguado, isso pode ter vários motivos. Verifique as possíveis causas e soluções abaixo.
Se esta for a primeira vez que você usa a cafeteira expresso, é normal que os primeiros cafés preparados sejam um pouco aguados, pois o sistema precisa de tempo para se ajustar. Prepare mais algumas xícaras de café para que a máquina possa otimizar a extração e o tamanho compacto do café moído.
Lave o conjunto de preparo semanalmente, já que um filtro sujo do conjunto de preparo pode causar uma má vazão da água e afetar o sabor do café. Limpe o conjunto de preparo seguindo as instruções abaixo ou assista ao vídeo de suporte:
Desligue a máquina e espere até ela desligar completamente e não faça mais qualquer ruído (isso leva cerca de 15 a 20 segundos)
Abra a porta de manutenção e retire o conjunto de preparo
Lave o conjunto de preparo completamente com água morna corrente e deixe-o secar ao ar antes de colocá-lo de volta
É possível que, ao ajustar a configuração do moedor para produzir um pó mais fino, ele tenha se deslocado acidentalmente e deixado dois rebolos muito próximos um do outro. Se a moagem estiver muito fina, pode não estar absorvendo a água.
A solução é reajustar a definição de moagem para uma definição mais grossa rodando o botão de regulação do moedor no interior do reservatório de grãos de café para um número mais elevado ou para grãos de café maiores.
O volume da xícara, a configuração de aroma e do moedor influenciam a intensidade do sabor do café. Recomendamos que você tente configurações diferentes.
Para aumentar a intensidade, por exemplo, escolha o ajuste de aroma mais alto, ajuste o moedor para uma moagem mais fina e selecione o volume médio da xícara.
Abra a tampa da passagem de café pré-moído e verifique se está obstruída. Se o compartimento de café pré-moído estiver obstruído, você poderá desobstruí-lo seguindo as instruções abaixo:
Desligue a cafeteira e aguarde até que ela esteja completamente desligada
Remova o conjunto de preparo da cafeteira.
Abra a tampa da passagem de café pré-moído e insira o cabo da colher nele.
Mova a alça para cima e para baixo até que o café moído obstruído não esteja mais bloqueando.
Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato conosco para obter mais assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›